Gaza e Flotilla, nuovo sciopero. Oggi il corteo dalla stazione: "Aggrediti civili, blocchiamo tutto"

L’epilogo della vicenda della Flotilla al largo di Gaza ha scatenato una nuova mobilitazione. Dopo le prime manifestazioni spontanee di mercoledì sera, la Cgil ha proclamato per oggi lo sciopero generale. "L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema – si legge in una nota del sindacato –. Un colpo inferto all’ordine costituzionale stesso che impedisce un’azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese sottoposta dal governo israeliano ad una vera e propria operazione di genocidio. Un attentato diretto all’incolumità e alla sicurezza di lavoratrici e lavoratori, volontarie e volontari imbarcati. Non è soltanto un crimine contro persone inermi, ma è grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali, violando i nostri principi costituzionali". Come Cgil, prosegue il comunicato, "annunciamo, in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza, lo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata di venerdì 3 ottobre (oggi, ndr)". Durante lo sciopero generale, come da prassi, saranno garantite le prestazioni indispensabili.

Una mobilitazione alla quale si unisce anche l’Usb, a partire dal comparto scuola. "La marea di indignazione e malcontento per la tragedia palestinese, le menzogne del governo sulla Flotilla, la mancata difesa dell’ordine costituzionale e dei cittadini italiani non possono che vedere il mondo della scuola al centro" afferma il sindacato di base. Lo sciopero, come accennato, interesserà diversi settori, tra cui quello dei servizi. Hera annuncia possibili disagi, così come l’Ausl che comunque garantirà "i servizi di assistenza sanitaria d’urgenza e ordinaria per pazienti ricoverati". Il resto sarà legato all’adesione allo sciopero. Il corteo partirà alle 9 dalla stazione e procederà verso piazza della Cattedrale, con una tappa intermedia in prefettura. Come anticpato, la protesta in difesa della Flottilla si è scatenata già dalla serata di mercoledì, alla notizia del ‘blocco’ delle imbarcazioni dirette a Gaza. Circa duecento persone si sono radunate in piazza per inscenare un corteo al grido di "Stop al genocidio" e "Palestina libera". Dopo un breve percorso per le vie del centro, il corteo si è fermato in piazza della Cattedrale per gli ultimi interventi dei partecipanti, prima di darsi appuntamento allo sciopero previsto per oggi. Negli ultimi minuti del presidio, alcuni manifestanti hanno fischiato e urlato "Vergogna" all’assessore Francesca Savini, intenta a registrare un video del flash mob. "Volevo testimoniare come la piazza si fosse trasformata nell’ennesimo teatro per dar voce a parole aggressive – così Savini l’indomani –. Lì ho avuto un breve confronto con un manifestante che urlava ‘Collusi’. Non è successo nulla, salvo che non sono riuscita a concludere il video".