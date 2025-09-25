Gaza, un nuovo presidio: "Anche l’Italia riconosca lo Stato della Palestina"

"L’Italia riconosca lo Stato di Palestina". Un appuntamento divenuto ormai consolidato quello del mercoledì, organizzato da Rete per la pace, incentrato sulla situazione del conflitto a Gaza. Il titolo dell’incontro tenutosi ieri in piazza Cattedrale è ‘L’Onu, lo Stato di Palestina, il diritto internazionale violato’, un tema che è stato approfondito con alcuni interventi di esperti. Si sono susseguiti le relazioni di Alessandra Annoni, docente di diritto internazionale all’Università di Ferrara, a seguire quello di Patrizia Benvenuti, già funzionaria Onu e Alberto Andreoli, docente di storia. Presenti diverse associazioni, sindacati, forze politiche, per chiedere lo "stop al genocidio in atto da parte di Israele e dell’occupazione di Gaza e della Cisgiordania" e per invitare la cittadinanza e le istituzioni a proseguire nelle azioni di "boicottaggio dell’economia di Israele come forma di pressione politica".

In piazza della Cattedrale erano presenti quasi un centinaio di persone. Il presidio è stato dedicato al riconoscimento dello Stato di Palestina, con i diversi interventi dei relatori che hanno posto l’attenzione sui temi di diritto internazionale. "Come Rete Pace Ferrara – hanno ricordato gli organizzatori – chiediamo che l’Italia riconosca lo Stato di Palestina e che fermi il traffico d’armi verso Israele, che adotti sanzioni e boicotti l’economica israeliana. Che scelga, finalmente, di stare dalla parte della pace, della giustizia e dell’autodeterminazione dei popoli". Al centro della piazza è stata stesa una grande bandiera della Palestina e lo striscione con la scritta "Fermiamo il genocidio". "Ad oggi sono 157 su 193 gli stati dell’Onu – sostengono i promotori dell’iniziativa di ieri pomeriggio – che hanno già riconosciuto lo Stato di Palestina o che hanno annunciato di farlo, nella consapevolezza che si tratta di un passaggio essenziale per l’attuazione delle risoluzioni Onu che precedono ‘Due Stati per due popoli’". In serata altro appuntamento organizzato da ‘Ferrara per la Palestina’ sempre in piazza Cattedrale con lo slogan ‘In difesa della Sumud Flotilla’.

Mario Tosatti