Gazebo della Lega con tanti nuovi ospiti:: "Costruire l’alternativa"

Tanti amici e tanti ospiti al gazebo allestito dalla Lega in piazza Umberto I, il primo gazebo pubblico del segretario Massimo Contarini. Un’iniziativa con tanti ospiti: l’ex senatore Stefano Corti arrivato appositamente da Modena, Fabio Felisatti che da Copparo, il sindaco di Lagosanto Cristian Bertarelli. "E’ il mio primo gazebo, la Lega portuense ne è protagonista – afferma Massimo Contarini – con umiltà e determinazione, lavorando su temi inclusivi, capaci di avvicinare tutte le forze a un dialogo costruttivo. Un dialogo che, senza strappi né scossoni, conduca all’obiettivo finale: offrire un’alternativa concreta all’attuale amministrazione". Secondo il leader del Carroccio portuense "captiamo messaggi come se mancasse la gioia di vivere a Portomaggiore, ed è grave. Non faremo scorrere questi anni che ci dividono dalle elezioni senza aver alzato la voce e sbattuto i pugni sul tavolo per ottenere risposte soddisfacenti. Di questo il nostro elettorato può starne certo".

Franco Vanini