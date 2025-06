Gea, alle radici africane del jazz. Un’esperienza sonora sul molo

Il Molo Wunderkammer ospita Gea, protagonista di un viaggio sonoro che attraversa le radici africane del jazz per approdare all’universo affascinante e ipnotico dell’ethio-jazz. L’evento questa sera, alle 21 inizio concerto Molo Wunderkammer.

Il trio, composto da Cosimo Fiaschi al sax soprano, Stefano Zambon al contrabbasso e Pierluigi Foschi alla batteria – rende omaggio alla figura del vibrafonista etiope Mulatu Astatke, rielaborandone le composizioni in una chiave attuale e profondamente evocativa. Il progetto prende vita attraverso l’improvvisazione, linguaggio principe del jazz, qui declinata in una forma capace di evocare i simboli archetipici di Terra (Gea) e Luna (Artemide), in un equilibrio fluido tra struttura e libertà.

La musica si sviluppa secondo una geometria circolare, in cui le linee melodiche e ritmiche si rincorrono e si trasformano, trasportando l’ascoltatore in uno stato di leggero spaesamento, tipico dell’ethio-jazz, ma sempre in dialogo con la sensibilità contemporanea. Il trio, formato da tre giovani musicisti cresciuti artisticamente tra le mura di Siena Jazz, ha già calcato i palchi di importanti rassegne come Now Music Festival, Innesti Festival e unTUBO Jazz Club.

Nel settembre 2024 ha pubblicato il suo primo lavoro discografico, “Gea plays the music of Mulatu Astatke”, per l’etichetta Fontessa Records. Una produzione di Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz in collaborazione con Fondazione Bologna in Musica Ets, Associazione Musicisti di Ferrara Aps, Associazione Culturale Jazz Club Ferrara Aps e Consorzio Wunderkammer. Con il contributo di Ministero della Cultura e Siae – Programma ’PerChiCrea’.

Un Fiume di Musica è organizzato dall’Associazione Musicisti di Ferrara, in collaborazione con il Consorzio Wunderkammer (di cui l’AMF fa parte), il patrocinio e il contributo del Comune di Ferrara, la partecipazione di una fitta realtà associativa.