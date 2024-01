"Gecim, raggiunti tutti gli obiettivi"

È stato approvato dal Consiglio comunale di Copparo il Piano industriale 2024-2026 delle società partecipata Gecim srl, la cui attività è stata illustrata dall’amministratore unico Giacomo Turra. L’obiettivo per l’anno appena cominciato rimane quello di puntare a standard qualitativi sempre più elevati, anche rafforzando le dotazioni informatiche, non prevedendo, per contro, variazioni alle tariffe cimiteriali e di cremazione. Nell’anno precedente sono stati centrati traguardi importanti, a partire dalle predisposizioni tecniche e amministrative necessarie per l’apertura della Camera Mortuaria alla Casa di Comunità. La struttura era pronta il 29 giugno, dopo che il Comune attraverso Patrimonio, per accelerare i tempi di apertura, ha messo mano all’intervento di riqualificazione eseguito dall’Ausl che aveva fatto rilevare diverse problematiche tali da non consentire il normale avvio della gestione. Il funzionamento procede regolarmente e, in un’ottica di ulteriore miglioramento del servizio, in accordo con gli operatori delle onoranze funebri, si è avanzata la proposta di utilizzare un altro spazio dello stabile, attualmente lasciato al grezzo, come area obitoriale aggiuntiva. Si è quindi provveduto a procedere all’adeguamento del locale alle nuove finalità. È, infine, di pochi giorni fa l’allaccio dell’impianto fotovoltaico, di una potenza di picco pari a 36,08 kWp, alla rete elettrica: i novanta moduli installati sul tetto del crematorio, con un investimento di circa 60mila euro, possono produrre circa 5.500 Kwh/mese e 66.000 Kwh annui, con importanti economie per la società partecipata. I servizi forniti ai cittadini da parte di Gecim sono: tumulazioni e inumazioni da funerale; Gestione delle pratiche inerenti le concessioni cimiteriali (nuove concessioni, subentri, rinunce, rinnovi, autorizzazioni per manutenzioni e accessi al cimitero con mezzi e autorizzazioni annuali per le ditte operanti nei cimiteri); Predisposizione ed effettuazione di operazioni cimiteriali (esumazioni, estumulazioni, traslazioni e tumulazioni); Servizio luci votive comprensivo di risoluzione guasti a lampade ed impianti (per i Comuni di Copparo e Riva del Po); Informazioni relative al regolamento di Polizia Mortuaria, alla normativa vigente in materia e alla situazioni inerenti le concessioni cimiteriali.