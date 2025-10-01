Gecim, via libera al bilancio del semestre: "Utili in aumento"

L’assemblea dei soci di Gecim, che gestisce i servizi cimiteriali nei Comuni di Copparo, Riva del Po, Tresignana e Jolanda di Savoia, ha approvato il bilancio relativo al primo semestre 2025. Nella relazione sull’andamento societario, l’amministratore unico Giacomo Turra (foto) ha evidenziato gli aspetti salienti, a cominciare dal risultato economico che ha fatto registrare numeri positivi con utili in aumento (+228.387,97 euro, ante imposte) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Per quanto riguarda l’impianto di cremazione in via Certosa a Copparo, il numero di cremazioni effettuate nel primo semestre di quest’anno (2.331) è superiore rispetto allo stesso periodo del 2024. Come riferito da Turra, i prezzi di energia elettrica e gas metano si sono mantenuti in linea con il secondo semestre 2024: risultano essere più elevati rispetto ai valori storici, ma inferiori ai picchi raggiunti nelle annualità 2022 e 2023. L’incremento del numero di cremazioni – superiore a quanto stimato nella previsione annuale – ha ovviamente comportato maggiori costi energetici, in particolare quelli relativi alla fornitura di gas metano.

Positive le ricadute della realizzazione dell’impianto fotovoltaico installato sul tetto dell’impianto crematorio che ha contribuito a contenere i costi di acquisto di energia elettrica, anch’essi in parte legati al funzionamento dei forni crematori e agli impianti, integrati nel corso del 2025, di raffrescamento e ventilazione forzata installati nell’area operativa. Nel primo semestre, inoltre, si è provveduto all’acquisto di un nuovo mezzo operativo e all’esecuzione di alcuni interventi per migliorare il funzionamento e la sicurezza degli impianti di cremazione.