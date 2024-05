"Gelata 2021, nessun ristoro. C’è chi chiude"

"Sta succedendo ancora! Come già per la scadenza dello scorso marzo, anche per quella del 16 giugno (termine per il pagamento dei contributi della manodopera agricola occupata nel 4°

trimestre 2023) si profila l’impossibilità di applicare gli sgravi contributivi riconosciuti alle aziende colpite dalla terribile gelata dell’aprile 2021! Proprio dalle pagine di questo giornale lo scorso 27

febbraio ricordammo come, seppure fossero trascorsi ormai tre anni dalla gelata che si portò via quasi completamente la produzione di frutta e per la quale fu decretato lo stato di calamità, l’Inps non avesse ancora provveduto ad elaborare i conteggi necessari per consentire alle aziende di

poter fruire degli sgravi contributivi. Sono trascorsi altri tre mesi e la situazione è rimasta la stessa. Molte aziende sono allo stremo dopo che negli ultimi 5 anni i frutteti sono stati colpiti da terribili calamità atmosferiche e parassitarie; essendo in crisi di liquidità, le imprese contano sulla possibilità di poter ridurre l’importo del contributo da pagare grazie allo sgravio di cui hanno diritto, ma come detto, a tutt’oggi l’Inps non ha ancora fornito i dati necessari per poter fruire dello sgravio e a questo punto le possibilità che anche in occasione della scadenza fissata al 16 giugno non siano messe nelle condizioni di poterne fruire è più che concreta. Ma quale è il motivo che determina questa situazione? Non si è ancora capito che queste aziende sono allo stremo? Si tratta di

aiuti finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite dalla calamità naturale del 2021, che una legge dello stato ha loro riconosciuto, come è possibile quindi che l’Inps, dopo tre anni, non sia ancora stata in grado di concederli? Le aziende chiudono, qui si

rischia di perdere un fondamentale comparto come quello frutticolo e

nessun problema di ordine tecnico o burocratico può giustificare quanto sta accadendo".

*direttore Confagricoltura