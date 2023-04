Gelate, gravi danni alla frutta Albicocche, perdite fino all’80% "In sofferenza anche le pere"

di Lauro Casoni

È arrivata nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi l’ennesima mazzata climatica sulle produzioni agricole della nostra provincia. "Dai primi riscontri - spiegavano ieri in Coldiretti Ferrara - si registrano picchi fino a meno 4,5 gradi in alcune zone dell’alto ferrarese, tra Vigarano e Bondeno passando per Terre del Reno; meno 2°2,5° sono stati rilevati in gran parte degli altri comuni del ferrarese, in particolare nel copparese, nell’argentano, a Ferrara, per un periodo di tempo piuttosto lungo, che ha con tutta probabilità provocato problemi ai frutteti in fiore. Gelate anche nel basso ferrarese con possibili danni alle colture orticole di pieno campo".

"Le temperature sono scese sotto zero per parecchie ore – spiega Fabrizio Manfredini, frutticoltore di Terre del Reno con l’azienda collocata specializzata in pericoltura in Via Luneda – e il ghiaccio è rimasto fino alle prime ore del mattino, congelando addirittura gli abbeveratoi degli animali da cortile presenti in azienda. Questo ha provocato danni estesi sicuramente alle mie pere, con i fiori presenti che mostrano un evidente colore da ’bruciatura’ da gelo. Abbiamo già dato incarico alle assicurazioni – continua – per quantificare i danni che speriamo siano limitati ma non siamo ovviamente ottimisti. Dopo la cimice asiatica, la maculatura bruna e le gelate degli anni scorsi è un’ulteriore colpo ad una produzione che a Ferrara soffre e rischia di sparire".

"Purtroppo un evento che negli ultimi anni si ripete con drammatica regolarità – evidenzia Coldiretti - provocando riduzione della produzione e quindi mancati redditi per le imprese agricole". Solo nei prossimi giorni, quando auspicabilmente il fronte freddo dovrebbe allontanarsi, sarà possibile avere un quadro più definito e quindi Coldiretti, così del resto come faranno le altre associazioni degli agricoltori, invita gli associati a segnalare presso gli uffici la situazione e contattare al più presto la propria compagnia assicuratrice nel caso di stipula di polizze a copertura di questi eventi. E mentre si contano i danni in campo, il primo pensiero dei frutticoltori va ai risarcimenti e al sistema assicurativo che dovrebbe garantirli, come spiega Claudio Mazzetti, del Consiglio direttivo di Cia Ferrara.

"La nostra associazione ha sempre sostenuto che le assicurazioni sono una delle poche armi che abbiamo a disposizione per difenderci. Credo però che il sistema vada un po’ rivisto, soprattutto a livello di percentuali di indennizzo che rischiano di non coprire i danni effettivamente subiti. Faccio un esempio – continua Mazzetti – l’assicurazione gelo-brina copre da quest’anno il 70% dei danni, con una franchigia del 30%. Questo significa che il reale indennizzo che arriva nelle tasche dei produttori, ammesso che il danno sia totale, è del 40%, una percentuale che, soprattutto con l’aumento dei costi di produzione degli ultimi anni, copre a malapena le spese. Nel frattempo – continua – credo sia essenziale anche un forte sostegno e misure urgenti perché le gelate primaverili del 2023 vengano considerate come una calamità, assicurando però che le aziende ricevano una cifra adeguata e in tempi brevi, non due anni dopo come è successo dopo le gelate del 2021".

"Si tratta dell’ennesimo flagello che colpisce il comparto frutticolo – sottolinea Paolo Cavalcoli, direttore di Confagricoltura Ferrara –, già fortemente provato dalle calamità che lo hanno colpito negli ultimi anni. Auspichiamo che i danni siano meno rilevanti possibile, per non aggravare ulteriormente la situazione delle nostre aziende, che difficilmente potrebbero superare un altro anno in perdita". "Siamo molto preoccupati per quanto avvenuto, - ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi - gli uffici hanno immediatamente attivato una ricognizione su tutto il territorio regionale e se, come purtroppo ipotizziamo, ci saranno stati danni alle coltivazioni ci attiveremo come avvenuto nel 2020 e 2021, per fare richiesta di delimitazione e di deroga al Governo e al Parlamento a sostegno dei produttori colpiti".