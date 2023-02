‘Gelateria K2’ sempre più in alto Gli americani ci danno l’Oscar

di Mario Bovenzi

Correva l’anno 1968, un’altra epoca. Si respira forte l’orgoglio per la prima storica scalata del monte K2. A piantare il tricolore lassù in alto è una spedizione italiana. Correva l’anno 1968, un’altra storia. Una famiglia decide di aprire una gelateria, viene chiamata K2 proprio per rendere omaggio ad un’impresa tricolore. Si volta pagina, l’altro giorno. La gelateria K2 entra tra le cento eccellenze del panorama enogastronomico italiano premiate da Forbes, la rivista a Stelle e strisce di New York. Nella hit parade, stilata dalla sede di Milano, ci sono anche 555 Villa Gulinelli e Cucina Bacilieri. Un’impresa italiana. Tra coni e coppette c’è la famiglia Grossi. Con Giorgio Grossi, 70 anni, un pilastro dell’azienda, Stefano e Michele. Stefano da 20 anni è il mastro gelataio; Michele, una laurea in marketing a Cà Foscari di Venezia, cura la pasticceria.

Voi non siete di Ferrara, come siete arrivati fino a qui?

"E’ stato mio nonno Nestore, aveva un negozio di alimentari a Reggiolo. Cercava una zona dove non c’erano gelaterie. A Ferrara mancava, qui c’erano ancora i carretti di gelato che giravano per la città. Nestore si è messo a studiare. Ha frequentato le lezioni da uno dei più grandi maestri gelatai italiani ed è sbarcato a Ferrara", spiega Stefano.

Una medaglia alla vostra storia

"Se abbiamo potuto scrivere questa bella avventura è grazie ai clienti, alla loro fedeltà ad un luogo che è un simbolo della città"

Ci si trova al k2

"Già, un bel modo di dire"

Chi si ferma da voi?

"Un po’ tutti, è venuto anche il regista Siani"

Cosa fa la differenza?

"L’amore per il tuo lavoro"

Ce ne vuole tanto

"Gli aumenti si vedono ogni giorno. Le bollette sono cresciute del 30%. Ma la mazzata più forte viene dalle materie prime. Lo zucchero è raddoppiato. Ma le cose vanno bene e lo dobbiamo ai clienti. L’attestato di Forbes alla fine va dato a loro".