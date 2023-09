Gelateria ’La Riminese’ premiata per la longevità. Da 71 anni a Codigoro La gelateria "La Riminese" di Codigoro, fondata nel 1952 da Venerino Bruini e Clotilde Bellini, ha ricevuto un riconoscimento alla Fiera di Santa Croce per i suoi 71 anni di vita. La tradizione è portata avanti da Cosetta Bruini, che propone sempre nuovi sapori per soddisfare i gusti dei clienti.