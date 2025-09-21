Gelli risponde a Mari:: "Scelte all’unanimità con tutto il centrodestra"

Critiche alla posizione dell’assessore Emanuele Mari, di Forza Italia, che aveva promesso lealtà alla giunta di Comacchio almeno fino a dicembre di quest’anno, da parte del coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Tiziana Gelli. "La decisione di fissare al 30 settembre prossimo la data ultima entro la quale gli assessori in carica ed il presidente del consiglio comunale – afferma Gelli – dovranno rassegnare le dimissioni nel caso intendano ricandidarsi nelle liste che sostengono Samuele Bellotti sindaco, è stata adottata all’unanimità nell’incontro del tavolo del centrodestra dello scorso aprile". Un incontro al quale erano presenti tutti i rappresentanti del centro destra che sostengono il candidato Bellotti. "Discorso diverso riguarda l’eventuale sfiducia alla giunta. La nostra coalizione non ha alcun interesse a provocare il commissariamento adesso – prosegue –, considerato che ciò comporterebbe una paralisi quasi totale dell’attività amministrativa. Questo non significa che in sede di approvazione del bilancio, quando ormai mancheranno due o tre mesi al voto, non si decida di votare contro, con le conseguenze di legge, se ce ne saranno le condizioni". Mari non replica alla Gelli e considera la sua "un’intrusione in un partito che non è il suo" e sostiene che l’unica condizione sia quella trasmessa dal coordinatore provinciale di Fi Fabrizio Toselli, all’indomani dell’approvazione del bilancio di previsione 2026, databile a metà dicembre prossimo.