Gelo, la Provincia avvia una nuova salatura delle principali strade

Dopo quella del 27 gennaio scorso, la Provincia decide di procedere a una nuova salatura preventiva della rete viaria di competenza. Un nuovo intervento questa volta circoscritto ai punti maggiormente critici del reticolo viario provinciale: ponti, cavalcavia, zone alberate, curve e incroci più importanti. Il motivo di questa decisione è dipeso dai bollettini meteo che prevedono per i prossimi giorni temperature ancora in calo, con il pericolo di formazione di ghiaccio lungo le carreggiate, specie durante le ore notturne. Il compito di questa operazione di messa in sicurezza è affidato a un mezzo di proprietà della Provincia dotato di impianto spargisale, che inizia nel pomeriggio di oggi con la città e la tangenziale est. Domani sarà la volta dei territori di Bondeno e Cento, mentre successivamente provvederà alla salatura del Basso Ferrarese.