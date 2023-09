Gemellaggio all’insegna del gusto ‘Sapori senesi’, cucina e tradizione sotto il campanile di San Giorgio

di Mario Tosatti

Una tre giorni all’insegna dei ‘Sapori senesi’ all’ombra del campanile di San Giorgio. Tutto pronto per la quarta edizione dell’appuntamento gastronomico promosso e organizzato dalla contrada di San Giorgio con la ‘compagnia della Ghianda’, appartenente alla contrada della Selva di Siena. Una manifestazione che inizierà venerdì e si concluderà domenica, il tutto con il patrocinio del Comune. A svelare i dettagli della kermesse sono stati Nicola Borsetti, presidente dell’Ente Palio, Luca Sivieri, presidente della contrada di San Giorgio, Martina Felloni e Daniel Baldo, rispettivamente segretario generale e maestro di campo di San Giorgio. "Siamo davvero soddisfatti – ha sottolineato il presidente Sivieri – per questa quarta edizione dei ‘Sapori senesi’, che è nata da un gemellaggio con una delle contrade del palio di Siena. Sarà nuovamente occasione per apprezzare e gustare i piatti tipici senesi, prodotti che arriveranno direttamente dal loro territorio, quindi da produttori locali toscani. Saranno presenti i cuochi della ‘compagnia della Ghianda’. Ringraziamo l’amministrazione, l’Ente Palio ed Avis che sono sempre vicine alle attività delle contrade".

La quarta edizione di ‘Sapori senesi all’ombra del campanile’ si terrà dalle 19.30 di venerdì, sabato e domenica. Tutte le materie prime, quindi, come spiegato da Sivieri, saranno consegnate con una spedizione dedicata, sono rigorosamente di provenienza agroalimentare artigianale, fresche, non congelate, tipiche e originali del territorio toscano e saranno cotte al momento. "Si tratta di un appuntamento ormai consolidato – aggiunge Borsetti – che tra l’altro vede insieme due contrade di due città in cui il palio è parte integrante della propria storia. La contrada di San Giorgio si è sempre contraddistinta per eventi molto partecipati e ben organizzati". Sotto al campanile di San Giorgio, nei giardini della contrada, si potrà dunque degustare un variegato menù dedicato alla tradizione toscana. "Nel piatto – precisa Daniel Baldo – le tipicità culinarie senesi, quali pappa al pomodoro, ribollita, pappardelle e cinghiale alla senese, oltre a ricciarelli e panforte con vin Santo. Il vino sarà quello proveniente dal Chianti. In cucina gli amici i cuochi toscani".