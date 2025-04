Gemellaggio con Eppertshausen: "Messaggio forte di solidarietà"

Grande impegno dell’Associazione "Amici di Codigoro/Eppertshausen" presieduta da Sauro Menegatti, che oltre a molti progetti per consolidare e migliorare i rapporti con la cittadina tedesca e quelle codigorese, si è gemellato anche col Centro di Promozione Sociale di Codigoro. "L’obiettivo è comune – spiega Sauro Menegatti –, quello di far crescere gli incontri fra le persone e portare avanti un messaggio di solidarietà e vera vicinanza fra tutte le genti che vivono in Italia ed in Europa. Dopo oltre 4 lustri da Comitato si trasforma in associazione "con già una settantina di iscritti, tra cittadini ed altre associazioni – precisa il presidente –, per proseguire i legami di scambi con Eppertshausen". Fra le proposte quella di provare a far partecipare la "Napoli Band", sodalizio musicale codigorese, ad un festival che si svolge appunto nella città gemellata.

"I giovani sono il cuore pulsante del nostro centro sociale, senza di loro non solo perderemmo un’opportunità per rinnovare e rinfrescare le nostre attività – dice il presidente del Centro Sociale Sauro Corona –. Con loro costruiamo "ponti". Avremo scambi con realtà come la nostra che ospiteremo da Mira e San Giacomo delle Segnate. Abbiamo obiettivi comuni e collaborare è fondamentale. Inoltre, il prossimo 12 maggio il nostro Centro assieme alla scuola media dell’Istituto Comprensivo di Codigoro, accompagnerà due classi di terza media nei luoghi della memoria di Monte Sole - conclude - per ricordare l’eccidio nazifascista di Marzabotto". c. c.