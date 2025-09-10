Gemellaggio musicale con la cittadina tedesca

La cittadina di Eppertshausen in Germania è stata conquistata dalla bravura e dalla canzoni della Napoli Band, già tornata a Codigoro. I due concerti della band sono stati eseguiti nella cittadina poco distante da Francoforte nell’ambito di un festival che ha visto la partecipazione di gruppi musicali provenienti da altre nazioni. Una tournée realizzata grazie al gemellaggio fra Codigoro ed Eppertshausen da oltre vent’anni. Un’iniziativa realizzata grazie al Centro di Promozione Sociale codigorese il cui presidente Sauro Corona dice "abbiamo assistito come un mondo di pace e condivisione crei unione vere fra i popoli" ed anche grazie all’associazione Pronto Amico che ha messo a disposizione il veicolo per recarsi in Germania. Tuttavia i veri protagonisti che hanno suscitato scroscianti applausi dal pubblico sono stati la Band composta da Davide Rossi (primo mandolino), Sandro Ronconi (secondo mandolino), Enrico Pandolfi (percussioni), Romano Squarzoni (tastiere e pianoforte) e Sabina Galetti (voce). La formazione dei cinque amici con la bella voce di Sabina ha proposto brani leggendari della tradizione napoletana da "O sole mio" a "Torna a Surriento", passando per "Funiculì Funiculà" a "Malafemmena" di Totò, sino a "Napule è" di Pino Daniele. I brani hanno suscitato il voi apprezzamento dei partecipanti suggellato dai ripetuti applausi.

Claudio Castagnoli