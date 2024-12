Gemellaggio Terre del Reno-Weyarn: successo del viaggio culturale in Germania

TERRE DEL RENOIl gemellaggio fra i Comuni di Terre del Reno e Weyarn prosegue e nello scorso fine settimana si è concluso il viaggio in Germania organizzato dal Comitato Gemellaggio, che ha visto partecipazione trasversale e crescente adesione da parte di giovani e famiglie di tutto il territorio comunale. L’iniziativa ha rappresentato un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e consolidamento del gemellaggio, nato inizialmente nella comunità di Mirabello, ma che oggi coinvolge sempre più attivamente tutto il territorio di Terre del Reno. La nuova portavoce del Comitato, Elena Paganini, ha sottolineato l’importanza di questo scambio culturale come momento di aggregazione e arricchimento per l’intera comunità.

Durante il soggiorno a Weyarn, i partecipanti sono stati accolti con grande calore dal sindaco Leonard Woer; il programma ha offerto una serie di attività che hanno permesso di approfondire la conoscenza della cultura e delle tradizioni del territorio ospitante. Il gruppo è stato accolto nel Comune di Weyarn, il rappresentante dell’amministrazione di Terre del Reno, Giovanni Bonaldo ha consegnato una confezione colma dei prelibati cioccolati prodotti dalla pluridecorata Rukèt Chocolate di Marco Gruppioni, una delle De.Co. di maggior successo che ha ricevuto importantissimi riconoscimenti per l’altissima qualità dei suoi prodotti. Uno dei tanti scopi di questo gemellaggio era infatti far conoscere i prodotti di eccellenza dei propri territori.

Oltre ad una visita a Bad Tölz e al lago Tegernsee; la giornata di sabato è stata dedicata anche ai tradizionali mercatini di Natale dove il Comitato gemellaggio di Weyarn ha allestito uno stand con i prodotti tipici del territorio estense, il cui ricavato è stato interamente devoluto in beneficenza, con un gesto che ribadisce l’importanza della solidarietà nelle iniziative del gemellaggio. Infine ai partecipanti è stata offerta la possibilità di assistere ad un emozionante concerto nella Chiesa di Weyarn, peraltro dedicata proprio a Sant’Agostino. Il Comitato Gemellaggio Terre del Reno – Weyarn continuerà a lavorare per costruire un ponte culturale ed enogastronomico che rafforzi i legami trai due territori.