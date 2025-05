"Gemellaggio tra Mesola e Nerac all’insegna dei valori comuni europei"

Caro Carlino,dal 2 al 5 maggio scorsi, una delegazione di cittadini accompagnati da una rappresentanza non ufficiale del Comune di Mesola, composta dal vicesindaco Alessandro Tancini e dai consiglieri Elisa Foli e Irma Prando, si è recata in visita a Nerac, la cittadina francese gemellata con Mesola. Il gruppo è stato accolto e salutato in municipio dal sindaco di Nerac Nicolas Lacombe. A nome del sindaco di Mesola, Lisa Duò, e del gruppo, ho avuto il piacere e l’onore di portare i saluti della Città di Mesola, gemellata con Nerac. Mesola e Nerac hanno molte affinità storiche e culturali riferite a periodi in cui entrambe avrebbero potuto diventare centri importanti; purtroppo, eventi importanti della storia di qualchw secolo fa, non lo hanno permesso. Mesola e Nerac, oggi, sono due realtà rurali con economie in gran parte fondate sull’agricoltura. A Mesola, tra le altre, si coltivano barbabietole i cui semi vengono poi lavorati, selezionati e commercializzati dalla multinazionale Sygenta, a Nerac.A distanza di diciotto anni dalla firma del patto di gemellaggio, le nostre comunità continuano a mantenere calorosi contatti di amicizia, grazie anche all’impegno continuo di Solange Poloni, già segretaria comunale di Nerac ed oggi presidente onoraria del locale comitato francese del gemellaggio. Tanto che abbiamo il piacere di sapere che una delegazione ufficiale di Nerac, con il sindaco Nicolas Lacombe in testa, sarà ospite a Mesola nel corso del prossimo mese di ottobre in occasione dell’annuale fiera del radicchio, con la speranza di poter ricambiare la calorosa ospitalità degli amici francesi. Questo credo che sia il vero spirito di un gemellaggio tra comunità. Questi sono i valori veri della Unione Europea: ideali che derivano dalle comuni radici culturali, che traggono fondamento dalle culture dell’antica Grecia e della cultura classica e giuridica romana, che stanno alla base delle nostre civiltà occidentali, fondate sull’amicizia tra i popoli, così come pensate dai padri fondatori della nostra Europa: non quella dei burocrati di Bruxelles, strapagati, che si occupano del diametro delle vongole, della lunghezza delle zucchine o altre amenità che hanno portato alla distruzione di intere filiere produttive, come quella dell’automotive in Europa. Grazie,Lucio Maccapani