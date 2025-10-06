Generazione, ambiente e danza. Sbarca in città il ’Gad Festival’

Tredici giorni di spettacoli per 38 appuntamenti, 29 compagnie e artisti da 8 paesi, nel quartiere Giardino. Da oggi al 19 ottobre Gad Festival, dove Gad sta per Generazione Ambiente Danza. Dal parco Coletta al Factory Grisù, passando per piazza Castellina, 13 giorni in cui spettacoli, concerti, proiezioni, laboratori e attività per bambini e famiglie porteranno nel quartiere artisti provenienti da Giappone, Svezia, Polonia e India. La manifestazione è promossa da Carpa Aps (contributo Regione, patrocinio Comune). "Per il quartiere Giardino – dichiara l’assessore Cristina Coletti – è una opportunità per mettere in mostra tutti i cambiamenti su cui abbiamo profuso un grande sforzo negli ultimi anni in tema di sicurezza". In programma, un’appendice nella casa circondariale. In questi giorni il quartiere si è riempito di foto e ritratti, con le fotografie di Daniele Mantovani, che resteranno esposte sui cartelloni della zona fino al 18 ottobre. "Gad – spiegano Veronica Ragusa e Marco Luciano, fondatori di Carpa Aps e menti del festival – è il risultato di un lavoro intenso. Ci siamo impegnati per costruire una programmazione che offrisse la possibilità di incontrare gli artisti". Tra gli ospiti Shusaku Takeuchi, coreografo e regista giapponese. Condurrà dal 13 al 16 ottobre un laboratorio aperto a performers, danzatori, musicisti.

Il percorso ’The Bubble’ si terrà a Factory Grisù, tutti i giorni dalle 9 alle 14, è dedicato alla creazione di una performance sul tema della fragilità. Il lavoro culminerà nello spettacolo ’The Bubble / Packed dreams’ il 18 ottobre, alle 21, nel parco Coletta. In scena, materiali plastici di recupero che diventano il simbolo dello spreco. Un altro appuntamento è con Parvathy Baul, tra le pochissime donne custodi della tradizione Baul del Bengala (India). Sarà protagonista di un talk sul rapporto tra canto e radici che si terrà il 18 ottobre a Parco Coletta. Il giorno seguente guiderà un laboratorio di canto e danza Baul. Sarà lei a chiudere il festival alle 21 di domenica 19 a Factory Grisù. Il festival non è solo performance. Ogni mattina, nei giorni feriali, la kermesse prosegue tra laboratori di canti popolari italiani a cura di Teatro Proskenion (6-9 ottobre) e il laboratorio di teatro-danza con Takeuchi (13-16 ottobre).