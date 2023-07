Generazione Z, lavori del futuro tra Digitalizzazione e Intelligenza Artificiale

Nicola

Bianchi

Quelli che solitamente facevano i ragazzi per raggranellare qualche soldo per gli studi, per pagarsi l’appartamento all’Università, qualche rata della macchina o per aiutare in famiglia. Scuole di vita che oggi quasi nessuno vuole più frequentare. Meglio il tiktoker o lo youtuber. Poca spesa, tanta resa. E non è certo finita qui. Da tempo si ripete che molti dei lavori del futuro devono ancora essere creati, l’impatto della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale è agli albori e a fronte della soppressione di molti posti attuali, ampio spazio lo troveranno professionisti del digitale. La cosiddetta generazione Z. Magari dilagheranno i raccoglitori di frutta automatici e i camerieri robot, anche se a dire il vero qualcosa di simile esiste già. Pensiamo ad alcune multinazionali della ristorazione: entri, fai l’ordine touch e paghi, poi quando è pronto ti alzi e vai a ritirare la cena. Stop. Senza più bisogno di tanti camerieri. Così, per fare un altro esempio, accade nel mondo agricolo, con macchine che stanno sostituendo il lavoro dell’uomo. Pure nel calciomercato ora si lavora utilizzando gli algoritmi addirittura a spese delle cosiddette bandiere. Il caso Milan insegna. Un recente studio McKinsey Global Institute, ha rivelato che il 49% dei lavori svolti attualmente da persone fisiche nel mondo, potrà essere automatizzato, e che il 5% delle attuali professioni non esisterà più.

E’ giusto o sbagliato che oggi ben 6 giovani su 10 ambiscano a una professione social? E’ il mondo che cambia e tutti siamo chiamati ad adeguarci. Ma ci saranno mestieri che mai potranno essere sostituti da una macchina, nonostante i continui tagli, gli stipendi miseri, i contratti mai rinnovati: come quella del bagnino, del soccorritore 118, del vigile del fuoco o del carabiniere. Ben venga la digitalizzazione, ma attenzione ad abusarne. Lo consigliò pure Ridley Scott con Blade Runner. Correva l’anno 1982...