Generazioni in campo: "Uno sguardo giovane . Serve la stessa passione che hanno gli agricoltori"

Coldiretti, tradizione ed innovazione per un futuro giovane dell’agricoltura. C’era una volta il contadino, immaginato come mestiere di scarso valore, un po’ ai margini della società, con limitate capacità intellettive, capace solo nei lavori manuali più semplici.

Immaginazione appunto! Da sempre il lavoro agricolo mette in relazione conoscenze e capacità di di lavoro, anche manuale, anche pesante in certi frangenti, ma oggi sempre più con aspetti tecnologici e professionali di alto livello. Un’attività che pur nelle difficoltà economiche di questi anni, è tra le più innovative ed aperte ai nuovi strumenti informatici e tecnologici, un settore che intreccia la tradizione e l’innovazione per dare frutto, produrre alimenti, cibo, quindi sostentamento quotidiano a tutti. Crediamo fermamente che l’agricoltura sia un mestiere anche per giovani, che lavorare con gli elementi naturali a stretto contatto con l’ambiente sia una straordinaria occasione per confrontarsi giorno per giorno con le proprie capacità. Le sfide di ogni giorno nei campi si intrecciano con i nuovi mezzi di lavoro, con la tecnologia, l’informatica, la capacità di leggere i dati, di sfruttare le informazioni di droni e satelliti per coltivare il buon cibo, garantirne l’origine, la sicurezza, la salubrità. Come Coldiretti, la principale associazione agricola italiana ed europea, abbiamo lanciato un patto con i consumatori per fare un percorso comune di salvaguardia delle produzioni Made in Italy e quindi di una serie di condizioni necessarie alla continuità della produzione agricola ed ad una dignità del lavoro degli agricoltori.

Oggi fare l’agricoltore vuol dire produrre alimenti, come il grano e la frutta, ma anche poterli trasformare e venderli nei mercati, fare servizi per la comunità, aprirsi alle attività turistiche piuttosto che sociali, realizzare agriasili o agriturismi, far parte di percorsi ciclabili per conoscere il territorio e la sua storia, produrre energia. Riscoprire antichi mestieri e farli diventare nuove opportunità di vita e di lavoro. Ferrara è una delle principali province agricole italiane, con prodotti di alta qualità e con un territorio che senza l’agricoltura non avrebbe le caratteristiche che conosciamo. Il nostro compito è di rappresentare gli agricoltori, costruire con loro e per loro percorsi di futuro, e dare quei servizi necessari alla gestione delle imprese agricole. Tra questi compiti c’è anche la comunicazione, tra gli associati e verso i cittadini, la trasmissione della conoscenza e la consapevolezza delle produzioni ferraresi, le loro caratteristiche, le qualità distintive, i processi di produzione ed il modo migliore di consumare i nostri cibi. Serve uno sguardo giovane, serve quella stessa passione che gli agricoltori mettono nel loro lavoro, per esaltare il nostro Made in Ferrara, servono penne agili e pensieri nuovi: ci piacerebbe che i futuri campioni del giornalismo potessero iniziare a scoprire con occhi nuovi il mondo dell’agricoltura, sfatando luoghi comuni e magari confrontandosi con giovani agricoltori per far emergere probabilmente un mondo diverso da quello immaginato di solito.