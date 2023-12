Generazioni Neet: "Prendiamo per mano quei giovani né-né. E diamo loro speranza"

Si chiama ‘Futuro possibile’, è rivolto ai giovani Neet. Nella nostra lingua – l’italiano – né-né, persona che non studia, né lavora né riceve una formazione. E’ un trampolino per dare loro una speranza. Il progetto è frutto della collaborazione tra Informagiovani e centro studi Opera Don Calabria ‘Città del ragazzo’. Susanna Gherardi, della Città del Ragazzo, può essere considerata una pioniera. Dall’inizio del progetto, nel 2014, insieme ai colleghi, segue i ragazzi in un percorso non certo facile.

A chi è rivolto?

"In genere – risponde Gherardi – sono ragazzi che hanno dai 18 ai 28 anni. Diversi sono i loro vissuti. C’è chi non è riuscito a conseguire il diploma della scuola superiore, chi ha anche la laurea, chi ha percorsi lavorativi che si sono interrotti. Storie che purtroppo hanno un denominatore comune, parliamo di ragazzi in alcuni casi che si sono chiusi in sé stessi, che se ne stanno per ore in casa, che non hanno più stimoli perché pensano di avere davanti a loro solo porte chiuse. Parliamo di situazioni in alcuni casi difficili, molto drammatiche"

Voi cosa fate?

"Il primo obiettivo è quello di ridare loro fiducia, rispetto, dignità. Quella dignità che pensano di aver perduto. Ci troviamo davanti ragazzi che non hanno più speranze, che non riescono più a trovare un lavoro e soprattutto, questo l’aspetto più doloroso, ormai credono che non troveranno mai un impiego, un loro ruolo in questo mondo. Dopo il Covid questa situazione già drammatica è andata peggiorando"

Cosa fanno?

"Sono bloccati in casa, si chiudono, non fanno più niente magari dopo aver abbandonato gli studi, dopo aver perso il lavoro"

Come si articola Futuro Possibile?

"In diverse fasi. Si parte incontrando questi ragazzi, con colloqui di gruppo. Si passa poi all’attività formativa, con corsi di formazione per dare loro strumenti. Obiettivo, cercare di conciliare quello che vogliono fare, le loro aspirazioni, con il mercato del lavoro. La ricerca viene fatta insieme in base alle loro competenze, alle loro aspirazioni"

Un trampolino

"Sì, certo. Durante il quale percepiscono un’indennità almeno nella fase del percorso che fanno nelle aziende. Anche questo è importante, una spinta a farcela"

Insomma, passo passo

"Li accompagniamo tenendoli per mano. Anche se non trovano subito un impiego sanno che noi ci siamo, che non sono più soli".