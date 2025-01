Genere e sesso. Il nuovo libro di Fulvia Signani

Questo pomeriggio, dalle 15 alle 17.30, nell’aula magna Drigo di via Paradiso 12, Fulvia Signani – docente del dipartimento di studi umanistici dell’Università di Ferrara – presenterà il testo ’Potenziare la gender medicine. I saperi necessari’ (edito da Mimesis - nella collana Unife di studi umanistici). Il testo affronta il ruolo di sesso e genere nella medicina, nella formazione e nell’educazione scolastica.

"Dopo le definizioni di identità sessuale, di genere, espressione, ruolo e orientamento sessuale, il libro affronta – in un’analisi scientifica e multidisciplinare – argomenti di grande attualità, come i fattori che condizionano le diverse sintomatologie, le diagnosi di malattia nella donna o nell’uomo e il tema del cambio di sesso/genere nei minori – anticipa Signani –. Il tutto sarà corredato da temi attuali come le disuguaglianze sociali, diverse per genere, e la violenza di genere nelle sue varie forme".

L’iniziativa è aperta e tutte/i. È possibile seguire la presentazione sia in presenza che da remoto al link indicato nella notizia dedicata nel sito unife.it.

Fulvia Signani è stata recentemente nominata componente dell’Osservatorio sulla medicina di genere, istituito il 22 settembre 2020 presso l’Istituto superiore di sanità.