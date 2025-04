Genitori antidroga, nuove iniziative nelle prossime settimane

Sono intervenuti i genitori volontari dell’associazione no-profit “Mondo Libero dalla Droga” per una distribuzione di opuscoli informativi sui reali effetti delle sostanze stupefacenti nei giorni scorsi. Lungo le vie del centro storico, è stato distribuito il materiale gratuito a tutti i passanti, soprattutto ai giovani, che hanno terminato le ore di lezione. Opuscoli dal titolo ’La verità sull’alcol’ e ’La verità sulla droga’. Un’attività che da anni i volontari della realtà sociale portano avanti in linea con le parole dell’umanitario L. Ron Hubbard, “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione”, entrando in contatto con giovani, genitori, insegnanti, educatori e cittadini di Ferrara. Per maggiori info visita il sito www.noalladroga.it.