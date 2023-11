Genitori digitali, incontro per famiglie nell’atrio del Comune

Saranno tre in questo mese di novembre gli appuntamenti a Copparo con gli incontri tematici organizzati dall’Unione ‘Terre e Fiumi’ in collaborazione con il Centro per le Famiglie di Ferrara. Si tratta di conversazioni per genitori di bambini e bambine da zero a sei anni, gratuite, che si terranno nell’atrio polifunzionale del Comune. L’iniziativa partirà domani: dalle 17 alle 18.30 si parlerà di ‘Genitori digitali. Connessi in famiglia: uso consapevole delle tecnologie e buone prassi’ insieme a Silvia Restifa, educatrice esperta in educazione digitale del, Centro per le Famiglie. Si proseguirà mercoledì 15, dalle 17 alle 18.30 con il tema ‘Regole e capricci. Significati e strategie per affrontarli insieme’: conversazione con Claire Lajius, pedagogista del Centro per le Famiglie. Infine, mercoledì 22 novembre, sempre dalle 17 alle 18.30, si tratterà di ‘Bimbi sicuri. Crescere in sicurezza dentro e fuori casa’ con Elena Romagnoli, ostetrica di ‘Ostetriche Ferrara’.