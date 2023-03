Genitori e figli, idee per il benessere

Dopo la pandemia ci sono un gran numero di genitori che si chiedono "cosa possiamo fare per loro?" Ma ci sono anche tanti genitori che si chiedono "cosa posso fare per me?". Entrambe sono legittime richieste di aiuto. La Fism ha colto questo bisogno di attenzioni e cercato di offrire sostegno in tal senso. Febbraio, infatti, si è rivelato un mese importante: trampolino di lancio di un nuovo percorso formativo per 26 servizi dislocati nel distretto centro-nord. Ha preso avvio il progetto ‘Incontrarsi, condividere, crescere insieme’ indirizzato alla realizzazione di contesti educativi di benessere e condivisione che valorizzano la socialità tra bambini.