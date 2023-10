Genitori e figli, imparare a parlarsi

‘Family Link - Famiglie Connesse. Genitori e figli insieme tra musica, sport, arte, dialogo e confronto’. È questo il titolo del progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna, promosso e sostenuto dall’assessorato alle Politiche Educative del Comune di Comacchio, a favore del Centro sovraccomunale per le famiglie ‘La Libellula’. Il progetto, organizzato e coordinato dalla Cooperativa Sociale Girogirotondo, è finalizzato a favorire il rapporto genitori – figli adolescenti che, nonostante i numerosi interventi e progettualità rivolte a questa tematica negli anni, rimane comunque un contesto che continua a mostrare criticità che mutano di pari passo con il mutare della società in tutti i suoi aspetti. Il progetto - con il Comune di Comacchio capofila - agisce in modo trasversale e con azioni diversificate rivolte a preadolescenti, adolescenti e ai genitori degli stessi per offrire un intervento globale in grado di raggiungere i destinatari con modi e tempi sia diversificati che congiunti. Il primo appuntamento è per lunedì prossimo dalle 15.30 alle 17.30 per un’iniziativa di Nordic Walking nelle Valli di Comacchio, rivolto a ragazze e ragazzi tra gli 11 ed i 17 anni e ai loro genitori. "Teniamo alta l’attenzione sul tema giovani e famiglie con un nuovo intervento educativo e di socialità – conferma il vicesindaco con delega alle politiche educative Maura Tomasi – le famiglie, appunto, rimangono, prima ancora delle scuole, il contesto formativo ed educativo per eccellenza. Vogliamo accompagnare genitori e figli in questo percorso di crescita. Per info: 335-6335845.