Genitori e figli, incontri con Cidas: "Un’opportunità per le famiglie"

In partenza a Vigarano Mainarda una serie di appuntamenti organizzati dall’assessorato alle Politiche Giovanili in collaborazione con Cidas Cooperativa Sociale, che gestisce il Centro di aggregazione "Presi nella Rete", avente sede in Piazza della Repubblica nella sala multimediale comunale. Tre incontri, tenuti dal dott. Alberto Urro: il 29 gennaio "Attenti al loop: genitori buoni o buoni genitori?", il 12 febbraio "La noia è uno strumento educativo?" e il 19 febbraio "Ma quanto mi vuoi bene? Piacere o non piacere ai propri figli" dalle 18 alle 19.45 presso la Sala Multimediale.

"Si tratta di una bellissima opportunità che viene offerta alle famiglie" dichiara l’assessore Daniela Patroncini, "momenti di incontro e confronto ed spunti preziosi per affrontare e vivere con più serenità il rapporto tra genitori e figli, in un’età delicata, quella della pre-adolescenza ed adolescenza". La stretta sinergia, consolidata negli anni tra amministrazione comunale e Cidas nella gestione del Centro Giovani, si rinnova e da quest’anno si arricchisce di nuovi importanti progetti. Una maggiore vicinanza alle famiglie, ma anche una serie di iniziative volte al coinvolgimento ed alla promozione del protagonismo giovanile.

"Come amministratori – prosegue la Patroncini – ma prima ancora come cittadini adulti, abbiamo il dovere oltre che il privilegio di accompagnare i nostri giovani nel difficile e meraviglioso percorso di crescita e siamo felici di mettere a disposizione delle famiglie vigaranesi la professionalità e l’esperienza del dottor . Urro". "Presi nella rete" si arricchisce ogni anno di nuove proposte, gratuite per i ragazzi e le famiglie. Si è tenuto la settimana scorsa un laboratorio di videomaking, e prossimamente si terranno incontri di fotografia e laboratori di artigianato creativo, iniziative proposte dall’amministrazione comunale ai ragazzi e alle ragazze che frequentano il centro.

"Vogliamo migliorare il nostro Centro Giovani – conclude il sindaco Davide Bergamini – fornendo nuovi stimoli ai ragazzi e facendo loro conoscere le realtà esistenti nel territorio, in particolare avvicinarli al tessuto associativo e alla biblioteca comunale, centri vivaci e stimolanti e renderli più partecipi alla vita del paese".