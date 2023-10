Genitori e figli visti da don Verdi. In cento all’incontro a Pomposa

Preceduto da una breve presentazione di don Stefano Gigli sulla comunità di Romena ad Arezzo, dove "si respira la bellezza e la pace", nata nel 1991 proprio per volontà di don Luigi Verdi , è stato un successo l’incontro di mercoledì sera, nella sala delle Stilate a Pomposa, dal titolo "La bellezza ferita" tenuto dallo stesso don Verdi. Oltre cento persone hanno affollato lo storica sala, seguendo in silenzio la quasi ora e mezza, intervallata da qualche canzone, che amplificavano il messaggio del sacerdote. Un intervento fuori dagli schemi comuni proponendo temi sui quali è impossibile non riflettere seriamente dall’eccessiva protezione dei genitori sui figli all’attuale mancanza di relazioni. Un appuntamento promosso dall’associazione di volontariato "Buonincontro" e dalla parrocchia di Pomposa.