Genitori, educatrici e bambini: gita in barca nel Parco

La collaborazione e la sinergia tra il Circolo Nautico Volano “Pronto Amico” e il nido di Codigoro, avviate lo scorso settembre quando, nel periodo della Fiera di Santa Croce, stanno continuando a produrre frutti rigogliosi. L’amicizia, proseguita durante l’anno educativo tra tante iniziative, è sfociata ieri in un’esperienza indimenticabile: una giornata in barca nel Parco del Delta del Po, con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli alla natura, al mare, in modo divertente, stimolante e rispettoso dell’ambiente. L’uscita in barca, i giochi con la sabbia e nell’acqua tutti insieme, mamme, papà, bambine e bambini, educatrici, volontari dell’Associazione, hanno rappresentato un’occasione unica, per conoscere da vicino uno dei territori più ricchi di biodiversità in Italia.

Presenti anche rappresentanti dell’Ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità Delta del Po, i quali hanno offerto alle famiglie gadget e materiale informativo, oltre alla disponibilità ad una futura collaborazione.

I valori della tutela del territorio, del rispetto dell’ambiente, del contrasto allo spreco, della condivisione e del piacere di stare insieme, nonchè dell’importanza del gioco all’aria aperta e del movimento, accomunano le attività del servizio educativo, dell’associazione e dell’ente territoriale sono tutti ben rappresentati da un’iniziativa unica nel suo genere, degna di essere ripetuta ed imitata. L’Amministrazione ringrazia tutti i partecipanti e plaude alla straordinaria collaborazione tra il nido “Pirin Pin Pin”, il Circolo Nautico Volano e Pronto Amico.