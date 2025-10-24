Amor di patria
Genitori sul piede di guerra per i pasti scolastici. Baldini: "Stiamo facendo delle verifiche"
24 ott 2025
NANDO MAGNANI
Cronaca
Genitori sul piede di guerra per i pasti scolastici. Baldini: "Stiamo facendo delle verifiche"

Genitori sul piede di guerra. Nel mirino l’assegnazione del servizio di refezione ad una nuova società. Una delicata questione su cui intervengono un gruppo di mamme e papà con figli che frequentano diversi istituti scolastici di Argenta e dintorni. Indice puntato contro "una non adeguata informazione e confronto sul cambio di gestione dell’attività". Il tutto tirando poi in ballo una seconda situazione da pollice verso. Che, via via è migliorata. Ma che "all’inizio mancava degli spazi necessari per evitare la turnazione delle classi di scuola media che avrebbero dovuto pranzare più tardi rispetto all’orario già previsto". Ma a destare la maggiore preoccupazione è la qualità dei pasti somministrati agli alunni. Informato della questione il sindaco Andrea Baldini conferma il problema, ma con alcune precisazioni. "La società subentrante – spiega – ha avviato l’attività sul territorio il 9 settembre. I casi in questione, che sono certamente di rilievo, sono accaduti il 29 settembre e 22 ottobre: dapprima con la fornitura di cibi scotti e poi con ritardi nella consegna dei secondi". Ma in tema di malanni accusati dai ragazzi puntualizza che "son stati segnalati per 7 studenti su 2.200. E non è detto che sia imputabile ai menù". Da qui l’annuncio di indagini e verifiche approfondite.

