"Genitorialità e migrazioni: oggi servono nuove strategie"

Ferrara fa i conti con una popolazione che invecchia, una natalità in calo e un mercato del lavoro in trasformazione. È il quadro che emerge dal Rendiconto sociale 2024 dell’Inps provinciale, presentato alla presenza delle istituzioni e delle parti sociali. Ma per Giorgio Zattoni, presidente del Comitato provinciale Inps di Ferrara, i numeri da soli non bastano: "Dietro ogni pratica ci sono persone. E ogni dato racconta una storia del nostro territorio".

Zattoni, che fra l’altro è il segretario dei pensionati Uil, ha invitato a leggere i segnali demografici come una priorità politica: "Non mi piace parlare di ‘inverno demografico’, ma il tema è reale. Il calo delle nascite e l’invecchiamento della popolazione mettono a rischio la sostenibilità del sistema previdenziale e sociale. Serve una strategia di lungo periodo, con politiche per la genitorialità, una gestione intelligente dei flussi migratori e un impegno contro la fuga dei cervelli".

Il presidente ha ricordato come l’equilibrio del sistema si regga sulla solidarietà tra generazioni: "Se si riduce la base contributiva, si incrina il rapporto fra chi lavora e chi è in pensione. Non possiamo ignorarlo". Guardando al futuro, Zattoni ha sollecitato istituzioni, imprese e mondo della scuola a "fare rete" per promuovere occupazione stabile, innovazione e inclusione: "Il rendiconto non è solo un bilancio contabile, ma una fotografia sociale che deve orientare le scelte di sviluppo".

Infine, un appello alla collaborazione: "È la somma che fa il totale. Solo unendo le forze possiamo trasformare la complessità in opportunità".