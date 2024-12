Gennaio: falsi vaccini, chiesto il giudizio

I primi giorni dell’anno si aprono all’insegna del luto. Due fratelli di Comacchio, 60 e 56 anni, muoiono a poche ore uno dall’altro dopo essersi sentiti male il 30 dicembre. Sulla vicenda fu aperta un’inchiesta per chiarire le cause del decesso. Il 17 gennaio si apprende la notizia di un passo avanti nell’inchiesta che ha scosso il periodo pandemico. Concluse le indagini dell’operazione ‘Red pass’, la procura ha chiesto il processo per le due dottoresse (Marcella Gennari e Chiara Compagno) accusate a vario titolo di corruzione, falso e peculato nell’ambito della vicenda dei falsi vaccini anti Covid. La vicenda sta arrivando alle battute conclusive davanti al giudice. Parallelamente procedono i patteggiamenti dei pazienti che avrebbero usufruito dei falsi vaccini, chi pagando e chi gratuitamente.