’Gente del Po’, oggi il servizio su Geo (Rai 3)

Oggi, dalle 16.05 su Rai 3, andrà in onda per la prima volta ’Ferrara, gente del Po’, all’interno di Geo, il programma dedicato alla natura, all’ambiente e alle culture del mondo condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi. Il documentario, diretto dal regista Gioacchino Castiglione, offrirà uno sguardo autentico sulla vita e le tradizioni della città e del suo territorio. Il servizio racconta un viaggio tra storia, tradizioni e paesaggi unici, dove il passato incontra il presente lungo le acque del grande fiume. Il focus durerà circa quaranta minuti, in esclusiva per Geo, un programma Rai conosciuto e apprezzato dal 1984. Sarà disponibile anche su Rai Play.

"Ringrazio Gioacchino Castiglione – così il sindaco Alan Fabbri –, che fin dalle riprese, realizzate un anno fa, si è appassionato alla storia e alle tradizioni di Ferrara. Storie e tradizioni che, indubbiamente, sono fortemente legate alla terra e all’acqua che caratterizzano questi luoghi. Spero che questo suo documentario possa essere seguito e apprezzato da tanti ferraresi, ma anche da chi segue un programma di valore come Geo. Mi auguro che questo documentario contribuisca a far conoscere a livello nazionale la bellezza delle nostre terre e dei nostri paesaggi".