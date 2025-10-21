Genti d’Europa al museo di storia naturale. Dalle origini

Il Museo civico di storia naturale e i Caschi Blu della Cultura sezione di Ferrara presentano il ciclo di cinque conferenze dal titolo ’Genti d’Europa’, da oggi al 17 febbraio 2026 tra Palazzo Bonaccossi e la Sala dell’Arengo del Palazzo Municipale di Ferrara.

In un periodo di contrasti violenti di popoli dentro e fra le Nazioni, che ha tra le cause scatenanti più forti le migrazioni, è interessante ed anche utile riflettere sulla storia dell’uomo, dalle sue origini ai tempi moderni, per trovare la chiave di come ci siamo sviluppati ed abbiamo posto le premesse per la moderna civiltà europea, multi-etnica da sempre.

Il programma Le nostre radici profonde e comuni. Oggi, alle 16, sala di Palazzo Bonacossi, via Cisterna Del Follo 5. Con Julie Arnaud: Una storia di milioni di anni: così raccontiamo le nostre origini; 11 novembre, alle 16, sala dell’Arengo, Palazzo Municipale. Con il prof Carlo Peretto: Le origini della comunicazione umana: la grammatica universale del dire e del fare L’alba della Storia; 13 gennaio 2026, alle 16, sala dell’Arengo. Prof Guido Barbujani: Il Dna degli europei; 10 febbraio 2026, alle 16, sala da destinarsi. prof Annaluisa Pedrotti: Le migrazioni neolitiche: dati genetici e archeologici a confronto; 17 febbraio 2026, alle 16, sala da destinarsi. Interviene la prof Cristina Guardiano: Storie di lingue in Europa.

I relatori dottoressa Julie Arnaud, ricercatrice di paleoantropologia presso l’Università di Ferrara e ricercatrice associata al Muséum national d’Histoire naturelle di Parigi; Carlo Peretto, professore onorario nell’Università di Ferrara; Guido Barbujani, professore di Genetica nell’Università di Ferrara; Annaluisa Pedrotti, professoressa associata di Preistoria e Protostoria nelle Università di Trento e di Ferrara; Cristina Guardiano, professoressa ordinaria di Linguistica nell’Università di Modena e Reggio Emilia.