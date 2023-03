Gentilezza e sorrisi in un Festival Sabato inaugurazione alla Pro Loco

Tante iniziative animeranno il territorio di Codigoro per tutto il mese di aprile. Tutte con un denominatore comune: la gentilezza. Dal 1° aprile, infatti, prenderà il via il Festival della Gentilezza che è stato presentato ieri in sala consigliare alla presenza del sindaco Sabina Alice Zanardi, affiancata dal proprio vice Francesco Fabbri, dagli assessori Simonetta Graziani, Graziella Ferretti, Samuele Bonazza, e dai rappresentanti di scuole, associazioni, enti e attività locali che contribuiranno alla realizzazione della ricca rassegna che vedrà la gentilezza come elemento caratterizzante, declinata in cinque filoni: verso sé stessi e gli altri, verso l’inclusione sociale, l’ambiente, gli animali e nello sport. "Una rassegna in cui l’amministrazione comunale crede fermamente – ha sottolineato il sindaco –, perché oggi più che mai un gesto cortese, un sorriso, un grazie, fanno la differenza in qualsiasi circostanza".

Già in passato era stato attuato, in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Codigoro, il progetto Gentilezza. Il percorso, sospeso durante la pandemia, è stato ripreso e arricchito con il coinvolgimento di numerosi partner, quali cooperative sociali, associazioni di volontariato, farmacie, enti del terzo settore che cureranno le diverse iniziative. Il ‘debutto’ è fissato per sabato alle 11 nella sede della Pro Loco, con l’inaugurazione della mostra fotografica curata dal docente Marco Mazzanti con il coinvolgimento degli studenti dell’istituto ‘Guido Monaco’ di Pomposa. Si proseguirà, poi, alle 16.30, quando al teatro comunale Arena andrà in scena il musical ‘Hakuna Matata’con artisti di grandissimo livello. Poi si susseguiranno nell’arco del mese una serie di appuntamenti, che condurranno al gran finale fissato per il 29 aprile con la cerimonia di premiazione dei ‘gesti gentili’. Alla presentazione di ieri hanno partecipato alcuni rappresentanti delle realtà coinvolte: Ines Cavicchioli, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Codigoro, Elisa Coletta e Simona Penini del centro socio-riabilitativo ‘Il Faro’, la vicepresidente di Avis Codigoro Stefania Villani, Barbara Tagliatti della scuola d’infanzia ‘San Domenico Savio’, Marco Mazzanti, il presidente del Gruppo Foto-Amatori di Codigoro Silvano Fabbri, la presidente di Aido Monica Pazzafini Cinzia Zanardi (Lana & Caffè), Monia Benini e Sonia Bondesan (Casa Alma), Lucia Frigatti ed Ovidio Gamberoni (associazione ‘Il Mantello’), il presidente dell’associazione Volano Borgo Antico Marco Ruffato.