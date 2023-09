Geo & Geo: l'aglio di Voghiera, eccellenza del territorio estense

Ribalta televisiva nazionale oggi pomeriggio oggi su Geo & Geo su Rai 3 per l’aglio di Voghiera ma non solo. Dalle 16 alle 18 due ore di trasmissione per valorizzare il profumato aglio, quello bianco dop e quello nero, ma sarà anche l’occasione per far conoscere le eccellenze del territorio, a cominciare dalla delizia estense del Belriguardo e le emergenze archeologiche, romane e rinascimentali. Se dici Geo dici natura, dici terra, dici mare, dici vento. Se dici Geo racconti i passi degli uomini che attraversano questa terra, parli dei loro cibi, della loro difficile convivenza con l’ambiente che li circonda. Un racconto emozionante che ha al suo centro la natura e l’ambiente, che ha a cuore il futuro del nostro pianeta e le tradizioni del nostro Paese. L’aglio di Voghiera resta un prodotto tipico riconosciuto a livello regionali e nazionale, grazie alle sue proprietà.

f.v.