Geometri in festa all’ex Borsa. Assegnati i riconoscimenti

Geometri in festa nell’evento organizzato venerdì all’ex Borsa dal Collegio geometri e geometri laureati della Provincia. Un’iniziativa nata per onorare la categoria dei professionisti geometri e il contributo che gli stessi hanno fornito nel campo dell’edilizia, della gestione del territorio e in ambito culturale. È stata anche l’occasione per un momento conviviale con gli iscritti del Collegio. A fare gli onori di casa è stato il presidente del collegio geometri, Paola Brunelli. All’evento sono intervenuti l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli, il presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Gl Maurizio Savoncelli, il consigliere del Cda della Cassa Nazionale Geometri Massimo Magli, il vicepresidente della Camera di commercio Paolo Govoni oltre ad altre numerose autorità. In occasione della festa sono stati assegnati ai geometri diversi riconoscimenti. A Savoncelli per l’impegno costante e lungimirante svolto a favore della categoria dei geometri, ai geometri che si sono distinti per le loro attività culturali e letterarie – tra cui l’assessore Gulinelli e l’autore di libri di poesie Luca Nagliati –, alle associazioni di categoria che si sono distinte nell’attività di formazione professionale e volontariato in situazioni di emergenza, a Daniela Goldoni presidente della Fondazione Geometri Ferraresi e all’associazione Agepro.