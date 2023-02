"Geotermia, che beffa: bollette raddoppiate Siamo pronti a protestare"

di Matteo Radogna Quel maleducato che lascia aperto il portone. Quel parcheggio usurpato nel cortile. Quel cane che non smette di abbaiare. Quell’odore di broccoli che invade le scale. Se fossero soltanto questi i problemi degli inquilini del ‘Quartiere’ non servirebbe neanche convocare un’assemblea di condominio e, in ogni caso, nessuno si presenterebbe. Invece, ieri mattina, nonostante una nebbia che si tagliava con il coltello, c’era la fila per entrare al Rivana Garden. Il tema all’ordine del giorno era il bilancio preventivo e consuntivo, ma gli inquilini presenti erano lì per avere chiarimenti sui rincari dovuti al teleriscaldamento. Le rate bimestrali sono più che raddoppiate. C’è chi è passato dai 300-400 euro di due anni fa a quasi 800 euro. L’amministratore di condominio Massimo Caselli, soltanto venerdì mattina, ha incontrato Hera e fatto presente che c’era un accordo tra l’azienda e il Comune per trovare forme di risparmio. La risposta, però, ha dell’incredibile: "Mi hanno detto che gli sgravi sono già stati applicati; anzi se i condomini fossero stati alimentati a metano, la spesa sarebbe stata superiore di ben 22mila euro", ha spiegato Caselli, davanti a una folla incredula. Neanche lui ci crede: "Mi hanno anche detto che la geotermia prodotta...