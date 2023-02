Geotermia choc, rincari alle stelle "Ogni due mesi rate da 800 euro"

di Matteo Radogna A volte non c’è nulla di più incredibile della realtà. Perché nemmeno l’immaginazione più sfrenata avrebbe potuto concepire i rincari che stanno colpendo oltre mille persone nel complesso di condomini chiamato ‘Il Quartiere’, tra le vie Pietro Lana, Foro Boario, Mazza e Barlaam. I costi del teleriscaldamento sono passati da 450mila euro a una previsione di un milione e trecentomila euro. Questa la previsione dell’amministratore di condominio Massimo Caselli, che sabato, alle 9,30, al centro Rivana Garden, sarà uno dei relatori dell’assemblea con i residenti. Il tema all’ordine del giorno non è il teleriscaldamento, ma molte famiglie saranno presenti con l’intenzione di far presente i costi diventati insostenibili. C’è chi è passato da rate bimestrali da 300 euro soltanto due anni fa a quasi 800 euro ogni due mesi. Una stangata che si abbatte soprattutto sulle persone sole, che percepiscono una pensione normale. A mali estremi, estremi rimedi: così molti inquilini, per consumare meno, tengono il riscaldamento al minimo e girano fra le quattro mura fredde indossando il giubbotto. Basta avvicinarsi a una dei condomini per notare gruppetti spontanei di anziani che si ritrovano per lamentarsi della situazione. "Vent’anni fa mi sono trasferito in questa zona, attirato dal...