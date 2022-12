Geotermia, il Pd all’attacco "Giunta pasticciona, danno per le tasche dei cittadini"

"Fuochi pirotecnici di fine anno! Tanto rumore per nulla: un inganno comunicativo da parte di una giunta pasticciona" così Giorgio Scalabrino Sasso (Pd) commenta la notizia dell’ampliamento della geotermia a Ferrara. "Dietro questo comunicato – riprende – si cela un immenso regalo ad Hera che si accaparra con i fondi del Pnrr una cifra rilevante (23 milioni) che non risolve il problema dello sfruttamento del secondo giacimento di acqua calda esistente a Ferrara, che avrebbe consentito la realizzazione dell’anello della rete geotermica con la conseguente estensione anche nella zona est della Città, ma che si limita a raddoppiare i prelievi da quello attuale. Il gioco delle 3 carte. Se poi aggiungiamo alle risorse previste dal Pnrr, i dieci milioni di euro che il Comune ha riconosciuto ad Hera per effetto del prolungamento di altri dieci anni della validità della convenzione stipulata nel 2018 con scadenza 2040, riducendo tutti gli oneri che la multiutility avrebbe dovuto conferire al Comune con la precedente convenzione, mi pare chiaro che il danno più grosso lo subirà il bilancio comunale e le tasche dei ferraresi". "Se consideriamo – continua il segretario comunale Pd Alessandro Talmelli – che la modifica della convenzione fissa la tariffa della fonte geotermica ad un valore superiore al valore con cui viene acquistato oggi il gas sul mercato, senza prevedere nessun meccanismo di adeguamento in relazione alle variazioni del prezzo di mercato dell’energia, capiamo quanto dannoso sia il risultato di questo intervento sulle tariffe della geotermia per tutti i cittadini e le imprese allacciati al teleriscaldamento della città. L’altro ‘botto di fine anno’ è rappresentato dall’abbassamento per soli tre mesi dell’aliquota Iva dal 10% al 5% inserita nella legge di stabilità. Uno specchietto per le allodole quando sarebbe stato invece necessario prevedere una modifica strutturale dell’aliquota applicata alla fonte geotermica".