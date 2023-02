"Geotermia, risparmiati 3,6 milioni nel trimestre"

L’introduzione dei prezzi fissi sulla componente del calore proveniente dalla geotermia ha consolidato un vantaggio economico consistente per i cittadini ferraresi. Lo fanno sapere da Hera, rispondendo alle aspre polemiche innescate da molti cittadini dopo l’arrivo delle ultime bollette legate al teleriscaldamento. "L’introduzione di una tariffa fissa, per la parte di calore prodotto dalla geotermia, indipendente dall’andamento del prezzo del gas è una soluzione tariffaria unica nell’intero panorama nazionale – dattagliano dalla multiutility– che nel solo ultimo trimestre 2022 ha portato agli utenti serviti dal teleriscaldamento ferrarese minori costi – rispetto a quanto sarebbe stato con le precedenti modalità tariffarie – per oltre 3,6 milioni. Di questi, 2,1 milioni sono stati riconosciuti già nelle scorse bollette, mentre i restanti saranno presenti nelle fatture di prossima emissione. La componente a prezzo fisso, infatti, viene inizialmente applicata alla stima dei volumi di energia che si prevede saranno prodotti , e le bollette sono calcolate sulla base di questa stima. Al termine dell’anno solare, sulla base del contributo reale della geotermia vengono ricalcolate le bollette e i conguagli. Questi conguagli, per il quarto trimestre 2022, corrispondono a circa 1,5 milioni"