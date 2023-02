Geotermia, un comitato anti-rincari "Costi devastanti, ora la protesta"

di Federico Di Bisceglie

Il grido di dolore per denunciare i rincari legati al teleriscaldamento assume sembianze sempre più articolate. Avevamo già parlato della mazzata subita dai condomini del ‘Quartiere’, una delle realtà più popolose della città. Ebbene, ieri mattina, i cittadini hanno costituito il primo comitato contro i rincari. Un unicum, per ora, nel panorama ferrarese anche se, visto che gli importi delle bollette di Hera non accennano a calare, è probabile che l’esempio del ‘Quartiere’ (via Foro Boario), possa essere seguito anche da altri condomini. Ad esempio quelli gestiti dalla cooperativa Il Castello che, avendo oltre trecento appartamenti allacciati alla geotermia e per lo più abitati da persone con redditi medio-bassi, è diventato un altro luogo iconico di questa tempesta che si abbatte sui consumatori. Ma torniamo al Quartiere. "Il comitato – si legge in una nota diffusa dalla referente dei condomini, Katia Furegatti – ha l’obiettivo di realizzare iniziative di protesta e di sensibilizzazione sui rincari del teleriscaldamento, che stanno avendo un effetto devastante su molte famiglie che non riescono più a far fronte ai pagamenti delle bollette: un’emergenza sociale che sta vivendo la nostra città".

Nello specifico, ricordano i condomini, nel 2022 "l’aumento accertato con il bilancio consuntivo del condominio sul 2021 è di un milione di euro". Un costo "raddoppiato – proseguono i residenti – che non tende a diminuire nei primi mesi dell’anno e che non ha risentito degli effetti dell’accordo fra il Comune ed Hera, sottoscritto nell’ottobre scorso. Un accordo che doveva ridurre le bollette". L’accordo tra la multiutility e l’ente, è stato messo sotto processo più volte e a diversi livelli nei giorni scorsi. Non ultima la denuncia fatta dall’amministratore della cooperativa il Castello, Massimo Buriani e dal tavolo delle minoranze. Dello stesso avviso sono gli inquilini del ‘Quartiere’ che su questo versante ritengono che in virtù di quell’accordo il prezzo della componente geotermica per il teleriscaldamento abbia raggiunto vette fuori mercato.

"Quello che si sta verificando – osservano i cittadini che hanno costituito il comitato – è che, nonostante il drastico calo del prezzo del gas seguito alle decisioni assunte dall’Europa, il costo del teleriscaldamento erogato da Hera è aumentato e risulta essere meno conveniente di quello del gas metano. Sosteniamo, pertanto, la richiesta avanzata da un gruppo di amministratori di condominio e da tutti coloro che chiedono a gran voce al Comune di rivedere con urgenza l’accordo con Hera sul Teleriscaldamento e in particolare di modificare la tariffa fissa della geotermia, oggi decisamente fuori mercato rispetto al costo del gas, il ricalcolo dei costi per tutto il 2022 con l’applicazione delle nuove tariffe. Chiediamo inoltre una maggior trasparenza rispetto ai costi e alle tariffe di Hera". Nei prossimi giorni il comitato contatterà i vari gruppi che si stanno creando in città su questo tema, per creare una "rete civica" di cittadini e realizzare insieme iniziative di protesta. Una voce e un malcontento che montano. La geotermia, da risorsa a problema. Prima di tutto sociale.