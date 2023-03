Geotermia, un salasso "Gli accordi erano diversi Disattese le promesse: sgravio solo del 25%"

di Federico Di Bisceglie

Riduzioni sì, ma non certo del 60%. Il Teleriscaldamento continua a far parlare di sé: nuove bollette, vecchi problemi. Il caso dei condomini gestiti dalla cooperativa ‘Il Castello’ è esemplificativo: le riduzioni sugli importi delle bollette sono stati al massimo del 25%. Dati alla mano. A dirlo è l’amministratore delegato della cooperativa, Massimo Buriani che si è fatto portavoce di un malcontento che continua a crescere. Scaturito anche "a seguito delle promesse mai mantenute di tagli ai costi, in virtù dell’accordo tra Comune e Hera". Un accordo, prosegue il presidente della cooperativa "del tutto sbagliato e che andrebbe rivisto con urgenza".

Ma torniamo ai numeri. "Il 15 febbraio – spiega Buriani – veniva preannunciato dall’amministratore delegato di Hera un calo delle tariffe del teleriscaldamento di oltre il 60% per il mese di gennaio. Il 50% di questo beneficio, secondo Hera, sarebbe derivato dalla nuova convenzione tra multiutility e Comune. L’altro 50% dalla diminuzione del prezzo del gas. Le bollette, arrivate in questi giorni, registrano in effetti una riduzione: del 25% ma non del 60%. Un’altra promessa non mantenuta".

"Facciamo notare – prosegue Buriani – che in un complesso condominiale da noi amministrato con 120 appartamenti (in classe energetica F) serviti da una centrale termica centralizzata alimentata a gas metano (fornito dalla stessa Hera), il costo della bolletta di gennaio è stato di 18.542 euro (euro 110 per Mwh), mentre in un altro complesso condominiale con 124 appartamenti (in classe A appena riqualificati con eco e superbonus) servito dal teleriscaldamento il costo della bolletta di gennaio è stato di 22.825 euro (141 euromwh) . Questo è un paradosso inaccettabile: la fonte energetica rinnovabile è diventata meno conveniente del gas". Gran parte di questo scenario, al netto delle variazioni sul mercato energetico, Buriani lo imputa proprio alla convenzione tra Comune e Hera. "Questo è Il risultato della "innovativa" e "rivoluzionaria" convenzione firmata nel novembre scorso.