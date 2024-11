’Geriatria in Emilia. Romagna’, congresso in aula magna

Si svolgerà oggi nell’aula magna dell’Ospedale di Cona dalle 8.45 alle 17.45 il congresso dal titolo “La geriatria in Emilia Romagna”. L’appuntamento scientifico affronta le sfide cliniche e assistenziali legate all’invecchiamento della popolazione attraverso un approccio interdisciplinare con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita degli anziani. Il programma del corso affronta temi cruciali nella gestione dell’anziano, come la sarcopenia, lo scompenso cardiaco, l’approccio nutrizionale, i problemi terapeutici nell’anziano con multimorbilità, la prevenzione delle fratture, i disturbi del sonno e la malattia di Alzheimer. Questi argomenti sono di fondamentale importanza per i professionisti sanitari che lavorano con la popolazione geriatrica, in quanto permettono di acquisire conoscenze e competenze per un approccio clinico ottimale. Una parte specifica verrà riservata alla valorizzazione delle esperienze regionali nel campo della ricerca e nella formazione dei giovani medici specializzandi delle Scuole di Specializzazione in Geriatria della nostra regione. Non mancherà una parte dedicata ai problemi di nursing in geriatria, con focus sul ruolo dell’infermiere case manager e dell’infermiere di comunità e sulla wound care (un tipo di assistenza data ai pazienti con lesioni cutanee anche di entità gravi), temi cruciali per garantire un’assistenza infermieristica di qualità agli anziani, sia in ambito ospedaliero che territoriale. Si affronterà anche la tematica della rete dei servizi per gli anziani, analizzando le opportunità e le criticità della legge 33 e le prospettive future per l’accreditamento delle strutture residenziali, al fine di promuovere un approccio integrato e multidisciplinare alla gestione dell’anziano fragile, che coinvolga tutti i servizi sanitari e sociali.