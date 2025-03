’Gertrude, Lucia e le altre’, in scena le donne del rivoluzionario Manzoni

Gertrude, Lucia e le altre. Le donne del rivoluzionario Manzoni. Di e con Eleonora Mazzoni, autrice Einaudi de Il cuore è un guazzabuglio (sette ristampe) da cui è stata tratta la rivisitazione, per la regia di Simonetta Solder, porta sul palco la riflessione sulla condizione femminile al tempo dei I Promessi Sposi e la visione maschile delle donne di Manzoni autore, figlio di Giulia Beccaria, marito di Enrichetta Blonder. Voce recitante fuoricampo, Lino Guanciale. Lo spettacolo, che ha di recente debuttato al Teatro Piccolo di Forlì, si terrà stasera alla Sala Estense. Ferrara è dunque seconda tappa di un tour che girerà l’Italia. A sostenere e promuovere l’iniziativa è la giornalista Camilla Ghedini, col suo omonimo studio di comunicazione, sostenitrice "dell’impegno dei privati per la disseminazione della cultura", che ogni anno promuove spettacoli teatrali, evoluzione di libri, "per sondare temi su cui sussiste stigma o semplificazione". Il focus è sulla figura rivoluzionaria di Manzoni, di cui nel 2023 si è celebrato il centenario della morte "e che – spiega Mazzoni, autrice, sceneggiatrice televisiva nonché direttrice artistica del Festival Caterina Sforza. L’anticonformista (Forlì) - in questi anni di guerre, impoverimento, esposizione agli imprevisti e alle incertezze, ci è sembrato nostro contemporaneo".

Manzoni ribelle, anticlericale, giacobino. Manzoni non solo scrittore "noioso" de I Promessi Sposi, come lo ricordiamo dai tempi della scuola, ma uomo che non necessariamente sa liberarsi dei lacci di un tempo che sul fronte femminile presentava soprusi, rassegnazione, una prima tensione all’emancipazione, che lui racconta. L’evento è aperto al pubblico e ad accesso gratuito. A patrocinarlo il Comune di Ferrara, Isco, Libraccio, Lions Diamanti. Anna Quarzi, Presidente Isco.

"La storia va sempre riletta sapendone contestualizzare i valori del tempo di riferimento. Il modo in cui Manzoni vedeva le donne è certamente controverso e in quanto tale, oggi, interessante". "Alessandro Manzoni – le parole dell’assessore alla Cultura, Marco Gulinelli -, con I Promessi Sposi, viene spesso percepito come uno scrittore tradizionale e moralista. In realtà il suo romanzo è profondamente rivoluzionario, sia per l’impegno sociale che per la rappresentazione delle donne. Se trasponessimo le sue figure femminili ai giorni nostri, vedremmo personaggi moderni e in anticipo sui tempi. Lucia Mondella, da donna “angelicata” a resiliente, Gertrude e il dramma delle scelte forzate; Agnese, madre pragmatica; Perpetua, donna indipendente ma sottovalutata. La sua critica alla corruzione, all’ipocrisia religiosa e all’oppressione delle donne fa sì che, letto oggi, I Promessi Sposi sia meno un romanzo storico e più un’analisi senza tempo dei mali della società".