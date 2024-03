Gestione acque, summit in Belgio. Focus su cuneo salino e colture

Tre giorni in Belgio per il presidente della Provincia Gianni Michele Padovani, impegnato nel progetto Climapolder. Dall’11 al 13 marzo sarà a Bruges insieme al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, per incontrare i rappresentanti della Provincia delle Fiandre Ovest. Il presidente dell’ente con sede in Castello (accompagnato dal tecnico Domenico Casellato) e Stefano Calderoni (insieme a Martina Berneschi e Laura Montanari), incontreranno i loro partner belgi su Climapolder. Un termine che indica il progetto in fase di elaborazione da parte della Provincia delle Fiandre insieme alle agenzie di gestione dei polder (gli equivalenti dei Consorzi di bonifica), Provincia e Consorzio ferraresi, che ha lo scopo di analizzare i problemi dei territori sotto il livello del mare (polder, appunto), specie quelli prodotti dal cambiamento climatico: tra questi spiccano il cuneo salino, il drenaggio delle acque e le colture agricole. L’idea è quella di lavorare nell’ambito dei progetti europei di cooperazione territoriale (i programmi Interreg), che prevedono finanziamenti a studi per piani che abbiano ricadute e applicazioni concrete.

La tre giorni belga della delegazione ferrarese sarà un momento di scambio e approfondimento dei temi già introdotti durante la prima visita a Ferrara, lo scorso 9 novembre, dei 23 rappresentanti delle Fiandre dell’Ovest. L’appuntamento della settimana prossima vedrà una partecipazione allargata anche a rappresentanti di Gran Bretagna e Olanda, oltre alla presenza di istituti di ricerca in campo tecnologico e un fitto programma di incontri su tre temi principali: gestione delle acque su scala locale in caso di eventi climatici eccezionali, ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche e capire, tramite indicatori, come limitare il trend della salinizzazione, per esempio attraverso l’installazione di reti di sensori che avvertano in anticipo la comparsa del fenomeno.

La trasferta nordeuropea si concluderà con la visita a un bacino idrico a Bruges. "La reciproca conoscenza dei temi e dei problemi legati al cambiamento climatico – dichiara il presidente Padovani – ci aiuta a costruire partnership a livello europeo e a tessere importanti relazioni, nella prospettiva di candidare progetti, sperimentare nuove conoscenze e prassi, oltre a mettere a disposizione di altri contesti e territori i vantaggi acquisiti dalle esperienze maturate".