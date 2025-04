Gestione degli impianti e attrezzature. Alla Codigorese contributo da 28mila euro

Il comune di Codigoro ha erogato un contributo di 28.000 euro all’Associazione Nuova sportiva Codigorese per la gestione degli impianti e delle attrezzature sportive nel corso di quest’anno, ma anche per per tutte le attività sportive organizzate dalla medesima associazione. La Nus Codigorese partecipa al campionato regionale di Prima Categoria, ma anche a quelli provinciali delle categorie Juniores, giovanissimi, allievi ed esordienti. Presenta 2 squadre anche nei campionati provinciali di Categoria Pulcini a nove, a sette, Pulcini misti ed una squadra per i Primi calci. Effettua il servizio navetta per tutti i bambini iscritti alla scuola calcio e tanto altro.