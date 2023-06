"Gestione dei rifiuti, stop agli abbandoni"

Informare e sensibilizzare residenti e turisti sul corretta gestione dei rifiuti e contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Sono queste le finalità della terza edizione della campagna di comunicazione ‘Amo dove sono’, promossa dalla società Clara. Ieri, allo stabilimento balneare ‘Rocca’s’ di Lido di Pomposa, il direttore della società Alfredo Amman e l’assessore all’Ambiente Antonio Cardi hanno illustrato le azioni di sensibilizzazione messe nuovamente in campo e i servizi a disposizione di residenti e turisti per il corretto smaltimento dei rifiuti. A partire dai pieghevoli informativi contenenti tutte le azioni utili sui servizi di raccolta attivi sul territorio, distribuiti nelle scorse settimane ad agenzie immobiliari, stabilimenti balneari, campeggi e uffici di promozione turistica. Poi, le attività di animazione territoriale ‘Riciclo d’aMare’ che prenderanno il via dal 21 giugno, con educatori ambientali incaricati da Clara che proporranno laboratori di riutilizzo e riciclo creativo dedicati a bambini e famiglie in tutti gli stabilimenti dei sette Lidi. Non solo. Nell’ambito di queste occasioni, gli educatori saranno anche a disposizione per rispondere a dubbi, curiosità e raccogliere opinioni, criticità e segnalazioni. Il calendario del tour ‘Riciclo d’aMare’ è già disponibile sul sito www.clarambiente.it e nella sezione news della app Junker, utile strumento per avere informazioni su come smaltire correttamente i rifiuti e anche fornire segnalazioni geolocalizzate degli abbandoni di rifiuti. La campagna informativa si compone, inoltre, sui messaggi radiofonici trasmessi sul circuito Radio 7Lidi Network. "Crediamo fortemente in questo tipo di iniziative, volte a promuovere buone prassi e comportamenti virtuosi in materia di raccolta differenziata. Azioni indispensabili per contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti, anche degli ingombranti". Per ingombranti e grandi quantità di verde e potature, Clara offre un servizio di ritiro a domicilio (chiamando il numero verde 800 881133 o compilando il modulo sul sito clarambiente.it). Inoltre è predisposto il servizio ecomobile, e dal 1° giugno sono tornate operative le stazioni mobili di Lido di Volano, Porto Garibaldi e Parco del Sole – Lido Scacchi, rinnovate nell’immagine grazie ai suggestivi scatti dei fotografi Valentina Tomasi, Francesco Cavallari e Antonio Bigoni". Il decoro rappresenta il biglietto da visita del territorio, come evidenziato dal direttore Amman.

Valerio Franzoni