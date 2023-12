Gestione del canile, ecco come poterlo migliorare

Andrà a coprire i prossimi due anni l’affidamento in gestione del Canile municipale, in vista della prossima scadenza dell’attuale convenzione, prevista per il 29 febbraio 2024. La nuova gestione della struttura (in via Gramicia 120) coprirà il periodo dall’1 marzo fino al 28 febbraio 2026. "L’obiettivo – ha spiegato l’assessore alla Tutela degli animali Alessandro Balboni – è quello di garantire un miglioramento della qualità del servizio, con una particolare attenzione agli animali ospiti all’interno delle strutture. Le cure rivolte agli animali non possono che essere temporanee, poiché la missione dei gestori delle strutture è quella di favorire la loro adozione, trovando famiglie che li accolgano, li accudiscano e li facciano sentire amati. Per assicurare il raggiungimento di questi obiettivi, il Comune metterà a disposizione importanti risorse economiche, aumentate rispetto al passato, e soprattutto una particolare cura nel garantire la continuità del servizio". Oltre all’affidamento della gestione della struttura, la procedura riguarderà anche l’affidamento del servizio di cattura e trasporto cani e di recupero 24 ore su 24 di cani randagi o vaganti e incidentati (nei territori comunali di Ferrara e Voghiera), nonché di gatti incidentati (nel territorio comunale di Ferrara), per il periodo dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025. La procedura aperta sarà riservata ad associazioni animaliste e zoofile che perseguano nel loro statuto finalità di protezione animali iscritte al Runts; e ad operatori economici di cui all’art. 65 Dlgs. n. 362023 che garantiscano la presenza nel canile di volontari di associazioni che per statuto perseguano fini di tutela e protezione animali iscritte al Runts.

La scadenza di partecipazione alla procedura aperta telematica della gara europea del Comune di Ferrara è fissata a martedì 23 gennaio 2024 alle 12 per poter ottenere l’affidamento della Gestione del canile municipale di Ferrara, del servizio di cattura, trasporto e recupero di cani randagi eo vaganti e incidentati nei Comuni di Ferrara e Voghiera, nonché, per il solo comune di Ferrara, di recupero di gatti incidentati (CIG A03965233A). L’apertura delle offerte è programmata per giovedì 25 gennaio alle 10. La procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica del Comune.