Gestione del paziente: il convegno. Ictus, i numeri e come combatterlo

Di ictus, ischemico o encefalico, si muore meno ma si muore ancora. Il 75 per cento dei sopravvissuti presenta danni neurologici del tipo spasticità, disturbi del linguaggio, della memoria, perdita dell’autonomia. E’ la prima causa di invalidità, la seconda di demenza, la terza di mortalità. Mortalità pari, a Ferrara, al 5,4% cento contro una media del 7,92%. Con una diminuzione, negli ultimi 20 anni, del 30 per cento dei ricoveri. È una patologia cosiddetta tempo- dipendente perché dalla celerità d’intervento (accesso al pronto soccorso, trattamento diagnostico, terapeutico ospedaliero) dipendono gli esiti, quindi danni o ripresa. Vi è infatti ancora una difficoltà di inquadramento degli esordi – formicolii, difficoltà di espressione, vertigini – che rende spesso intempestiva la richiesta di aiuto.

Tuttavia, se qualche decennio fa chi veniva colpito aveva un esito spesso funesto segnato perché mancavano esami strumentali – Tac e Risonanza magnetica in primis – ora, grazie alla diagnostica e alla riabilitazione si sono fatti passi da gigante. È quanto è emerso sabato al convegno ‘La gestione del paziente con esito da ictus’ organizzato alla sala conferenze di Cna da Esercizio vita, palestra della salute – in cui si svolge con prescrizione medica l’attività motoria adattata – col patrocinio, tra gli altri, di Comune, Ministero Salute, Regione, Odine Medici.

Numerosi gli argomenti trattati in tre sessioni, coordinate dalla

giornalista Camilla Ghedini, con introduzione di Cristina Coletti, assessore alle Politiche Sociali, di Marco Sandri, direttore del distretto sanitario Centro nord Ferrara e di Paolo Bellisario, della direzione generale del Ministero della Salute. A seguire, interventi di esperti su Pdta provinciale, presa in carico riabilitativa, modelli di intervento, gestione innovativa, attività motoria e miglioramento della condizione psicologica del paziente e del caregiver.

Molte le sfide emerse – accanto alla consapevolezza, condivisa, che Ferrara, con Regione Emilia Romagna, vive una condizione di avanguardia – dall’attuazione di protocolli omogenei sulla presa in carico, all’utilizzo dei fondi del Pnrr per investimenti in Intelligenza artificiale. L’ultima parte dell’evento è stata dedicata alle associazioni territoriali e ai servizi di trasporto gratuito forniti, che grazie a un coordinamento costante permettono a molti pazienti, una volta rientrati nel domicilio, di reinserirsi nel mondo

lavorativo e di potere effettuare percorsi riabilitati. Relatori, Alessandro Fe Vito, Sofia Straudi, Giorgio Chiaranda, Fabio Manfredini, Davide Mazzoli, Luca Pomodori, Stefano Tignoli. Le associazioni: Alice, Cooperativa Riabilitare, Esercizio Vita Medical Fitness, Anteas, Cooperativa Sociale Creazione Lavoro, Associazione Volontari Protezione Civile.